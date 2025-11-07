Smith Micro Software zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smith Micro Software ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Smith Micro Software die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,540 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,45 Prozent auf 4,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Smith Micro Software 4,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at