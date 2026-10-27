Smithfield Foods Aktie

Smithfield Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876812 / ISIN: US8322481081

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27.10.2026 09:36:41

Smithfield Foods Announces Fall In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Smithfield Foods (SFD) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $89 million, or $0.23 per share. This compares with $248 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, Smithfield Foods reported adjusted earnings of $103 million or $0.26 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.3% to $3.437 billion from $3.747 billion last year.

Smithfield Foods earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89 Mln. vs. $248 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.63 last year. -Revenue: $3.437 Bln vs. $3.747 Bln last year.

FY 2026 Outlook: Total Company sales to be down low-single-digits compared to fiscal year 2025

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