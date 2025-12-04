04.12.2025 04:40:55

SMJ International Prices IPO Of 2.50 Mln Class A Ordinary Shares At US$4.00/shr

(RTTNews) - SMJ International Holdings Inc., a Singapore-based premium flooring specialist, announced the pricing of its initial public offering. The company distributes a wide range of premier flooring products under its proprietary "SMJ" brand across Asian markets. The offering consists of 2.50 million Class A ordinary shares priced at US$4.00 per share, generating total gross proceeds of US$10 million before deducting underwriting discounts and other offering expenses.

The company has granted the underwriter a 45-day option to purchase an additional 375,000 Class A ordinary shares at the Offering Price less the underwriting discounts to cover over-allotments, if any.

The Class A ordinary shares are expected to begin trading on the NYSE American under the ticker symbol "SMJF" on December 4, 2025.

The Offering is expected to close on or about December 5, 2025.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen