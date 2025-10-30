SMS präsentierte Quartalsergebnisse

SMS hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at