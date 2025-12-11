SMX Aktie
WKN DE: A3D8ZA / ISIN: IE0002DLK8V6
|
11.12.2025 19:00:08
SMX Shares Jump Nearly 38% After Successful Full-Chain Cotton Traceability Pilot
(RTTNews) - SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) shares surged 35.75 percent to $198.60, gaining $52.30 on the Thursday after the company announced a successful multi-day industrial pilot demonstrating full-chain traceability for recycled cotton.
SMX is trading at $214.96 after opening at $163.46, with shares moving sharply between $163.46 and $272.00 on the Nasdaq. Current bid stands at $190.80 and ask at $261.67. Trading volume is 877,487, compared with an average of 3,063,931.
The stock's 52-week range is $1.04 to $8,393.25, highlighting its extreme volatility and the magnitude of today's move.
The pilot study revealed that SMX's molecular markers can be tracked through all key stages of textile processing.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMX (Security Matters) PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SMX (Security Matters) PLC Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.