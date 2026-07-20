20.07.2026 15:44:31

Soaring Egg Prices Are Hitting China Hard

China consumes more eggs per capita than almost every other country, so a recent spike in costs is touching a nerve.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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