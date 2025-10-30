SoFi Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SoFi Technologies hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SoFi Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoFi Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 989,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at