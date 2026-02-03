|
03.02.2026 06:31:28
Softcreate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Softcreate ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Softcreate die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 42,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Softcreate noch ein Gewinn pro Aktie von 31,29 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
