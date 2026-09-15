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15.09.2026 11:16:13
Softer UK labour market will keep BoE on hold for now
Reduction in payrolls reinforces argument for holding rates steady this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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