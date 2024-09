Spezielle Solar-Paneele für Mobilfunkmasten & regionale Datenzentren im FestnetzVodafone will alle geeigneten Standorte mit Photovoltaik-Anlagen ausstattenAusbauprojekte für Sonnenenergie direkt an den Mobilfunkmasten werden verdoppeltJe nach Jahreszeit & Wetterlage autarker Betrieb von Mobilfunkstationen möglichZum Start funken 86 Mobilfunk-Stationen mit Sonnenkraft-UnterstützungBis 2025 will Vodafone bei seinen eigenen direkt und indirekt erzeugten Emissionen CO2e-neutral werden. Ein Hebel dabei: Der eigene Stromverbrauch. Vor allem im Netz. Schon seit 2020 bezieht Vodafone in Deutschland seinen Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen. Ein großer Anteil kommt beispielsweise aus langfristigen Power Purchase Agreements (PPA’s). Um den Anteil selbstproduzierter Energie zu erhöhen, startet Vodafone jetzt eine Solar-Offensive im Netz: Alle geeigneten Mobilfunkstationen sowie kleinere, regionale Datenzentren im Festnetz sollen bis Ende 2025 mit speziellen Solar-Paneelen ausgestattet werden. Das erhöht die Energie-Autarkie der Standorte. Die Solar-Paneele an den Mobilfunkstandorten könnten künftig so pro Jahr so viel Energie erzeugen, dass damit ein kleines E-Auto fast 28.000 Mal komplett vollgeladen werden und so rund 6 Millionen Kilometer fahren könnte.Vodafone startet Solar-Offensive für Mobilfunk und Festnetz. Alle geeigneten Mobilfunkstationen sowie kleinere, regionale Datenzentren im Festnetz sollen bis Ende 2025 mit speziellen Solar-Paneelen ausgestattet werden. VodafoneZum Start der Solar-Offensive unterstützt Sonnenkraft im Vodafone-Netz deutschlandweit 86 Standorte. Das Ziel: Alle geeigneten Standorte im Mobilfunk und im Festnetz mit Photovoltaik ausstatten. In diesem Geschäftsjahr soll die Zahl der Ausbauprojekte verdoppelt werden. In einem ersten Schritt sollen rund 200 Standorte Unterstützung von Sonnenenergie erhalten. Die Photovoltaik-Anlagen an den Mobilfunk- und Festnetzstandorten verfügen über eine Leistung von 398 kWp. Je nach geographischer Lage, Jahreszeit und Wetterlage, können die Mobilfunk/Festnetz-Stationen durch die Einspeisung der Sonnenenergie zeitweise komplett autark betrieben werden.86 Standortewerden zum Start der Solar-Offensive durch Sonnenkraft unterstütztMarcel de Groot, CEO Vodafone Deutschland: „Digitalisierung kann helfen Energie einzusparen. In den Fabrikhallen und in den heimischen vier Wänden. Und wir wollen auf unseren Datenautobahnen mit gutem Beispiel voran gehen: Wir starten eine Solar-Offensive und bringen Photovoltaik-Anlagen noch stärker als bislang direkt an unsere Mobilfunk-Stationen. Damit könnten wir schon jetzt jährlich so viel Sonnen-Energie erzeugen, wie wir sie brauchen würden, um mit einem kleinen Elektro-Auto fast 150 mal die Welt zu umrunden.“Wir starten eine Solar-Offensive und bringen Photovoltaik-Anlagen noch stärker als bislang direkt an unsere Mobilfunk-Stationen.Marcel de GrootMarcel de GrootDiese Stationen sind geeignetWelche Stationen geeignet sind, ist abhängig von Lage, Art des Standorts und von der Einwilligung der Eigentümer und Vermieter. Vor allem bei großen, freistehenden Standorten und in Gegenden mit geringer Windlast sieht Vodafone großes Potential für die Versorgung durch Solarenergie. Dabei kommen sowohl Mobilfunk- wie auch Festnetzstandorte in Frage.Innovationen im Sinne der NachhaltigkeitUm die selbst erzeugten CO2e-Emissionen weiter zu verringern, testet Vodafone stetig neue technische Innovationen und Effizienzmaßnahmen aus. Seit 2023 unterstützen z. B. die kleinen Windmühlen an ausgewählten Mobilfunk-Standorten bei der Stromversorgung. Seit der Einführung des dynamischen Energiesparmodus im Jahr 2022, spart Vodafone durch den Einsatz einer KI-Software jährlich so viel Energie, um den Bedarf von bis zu 3.000 Haushalten zu decken.Die Berechnung für das Vergleichsbeispiel erfolgte auf folgender Grundlage: der durchschnittlich erwarteten Energieerzeugung der PV-Paneele in einem Jahr sowie einem kleinen batteriebetriebenen Elektroauto mit einem Verbrauch von 14 kwH pro 100 Kilometern und einer vollen Ladung von 36 kWh.Mobilfunk-Stationen mit MikrowindturbinenUnter optimalen Bedingungen decken diese bis zu 100% des Strombedarfs.Der Beitrag Solar-Offensive für Mobilfunk und Festnetz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc