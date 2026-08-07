Solid Power A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Solid Power A hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Solid Power A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Solid Power A mit einem Umsatz von insgesamt -0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 103,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at