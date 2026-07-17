Solstad Offshore As legte Quartalsergebnis vor

Solstad Offshore As hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,25 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Solstad Offshore As noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 992,0 Millionen NOK – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Solstad Offshore As 801,7 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at