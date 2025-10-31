Solteq präsentierte Quartalsergebnisse

Solteq präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Solteq mit einem Umsatz von insgesamt 10,4 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,02 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at