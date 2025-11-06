Somerset Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Somerset Trust hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Somerset Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 USD je Aktie gewesen.

Somerset Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at