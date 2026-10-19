Sono Tek CorpShs Aktie

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WKN: A0B9HM / ISIN: US8354831088

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19.10.2026 15:16:23

Sono-Tek: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 14, 2026, Sono-Tek (NASDAQ:SOTK) announced that first-half revenue rose 6% to $10.9 million as medical market sales nearly quadrupled. This transition toward higher-value production systems should help expand profit margins and secure multiyear order visibility for shareholders.

Three key takeaways from management explain how this strategic evolution shapes the company's long-term outcome.

Medical market revenue surged 289% to $7.1 million during the first half of fiscal 2027. This growth matters because clients are advancing beyond initial process development into commercial manufacturing, where systems command a higher average selling price (ASP), or unit price, and generate attractive gross profit margins.

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