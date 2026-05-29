Sono Tek präsentierte Quartalsergebnisse

Sono Tek hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sono Tek 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,6 Millionen USD – ein Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sono Tek 5,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Sono Tek hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,91 Millionen USD – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sono Tek 20,50 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at