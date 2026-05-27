Source Industries (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Source Industries (India) hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 INR, nach 0,060 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 215,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,43 Millionen INR – ein Plus von 296,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Source Industries (India) 1,37 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at