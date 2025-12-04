|
05.12.2025 00:15:12
South Korea October Current Account Surplus $6.81 Billion
(RTTNews) - South Korea posted a current account surplus of $6.81 billion in October, the Bank of Korea said on Friday - down from $13.47 billion in September.
The goods account recorded a $7.82 billion surplus as exports decreased by 4.7 percent to $55.88 billion and as imports decreased by 5.0 percent to $48.06 billion, both compared to one year earlier.
The services account posted a $3.75 billion deficit owing to deficits in the travel and the other business services accounts.
The primary income account recorded a $2.94 billion surplus due to an increase in the income on equity.
The secondary income account recorded a $0.19 billion deficit.
