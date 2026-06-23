Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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24.06.2026 01:43:52
Spain: PM's wife must face corruption trial, judge rules
A court in Madrid ruled that there is sufficient evidence against Begona Gomez, the wife of Prime Minister Pedro Sanchez. The 55-year-old university director is banned from leaving the country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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