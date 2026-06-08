Spar Group LtdShs Aktie
WKN: A0DKNA / ISIN: ZAE000058517
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08.06.2026 19:59:08
SPAR Group SGRP Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, March 31, 2026 at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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