SPD-Spitzenkandidatin Köpping äußert sich erleichtert

DRESDEN (dpa-AFX) - Die sächsische SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping hat sich nach den Prognosen bei der Landtagswahl erleichtert über das Abschneiden der Sozialdemokraten geäußert. "Ich bin natürlich auch genauso froh wie ihr, dass wir diesen wirklich harten Wahlkampf, den wir in den letzten Monaten, ich würde fast sagen Jahren, geführt haben - weil wir das nicht am 1. Januar begonnen haben, sondern über fünf Jahre durchgeführt haben - dass wir doch so abgeschnitten haben bei allen Prognosen", sagte sie auf der Wahlparty ihrer Partei.

Sie verwies auf Umfragen im Januar, bei denen die SPD noch bei um die drei Prozent gelegen habe. "Deswegen hat es auch nicht geheißen, wir geben auf, sondern wir haben gesagt, wir fassen an und wir machen das gemeinsam und zwar mit euch allen und das hat funktioniert." Die SPD erreicht laut Hochrechnungen in Sachsen etwas mehr als 6 Prozent./maa/DP/nas