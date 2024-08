SPI aktuell: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen

Zum Handelsschluss legte der SPI im SIX-Handel um 2,74 Prozent auf 15 767,19 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,105 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,698 Prozent auf 15 453,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 346,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 792,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 453,20 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 013,59 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 372,36 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 14 666,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,22 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 17,85 Prozent auf 7,66 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,86 Prozent auf 0,42 CHF), Perrot Duval SA (+ 9,26 Prozent auf 59,00 CHF), Ascom (+ 8,73 Prozent auf 5,98 CHF) und Montana Aerospace (+ 8,54 Prozent auf 19,06 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Arundel (-42,45 Prozent auf 0,08 CHF), Xlife Sciences (-8,33 Prozent auf 33,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,09 Prozent auf 7,95 CHF), GAM (-6,01 Prozent auf 0,21 CHF) und Leonteq (-4,04 Prozent auf 26,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 578 778 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,394 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at