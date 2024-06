SPI aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich der SPI am Nachmittag.

Um 15:48 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 16 039,77 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,128 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,111 Prozent auf 16 000,56 Punkte an der Kurstafel, nach 16 018,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 105,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 990,49 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,282 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 16 038,17 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.03.2024, den Wert von 15 249,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, lag der SPI noch bei 14 765,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,09 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Meyer Burger (+ 9,86 Prozent auf 0,01 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,08 Prozent auf 11,58 CHF), TX Group (+ 4,63 Prozent auf 167,40 CHF), Molecular Partners (+ 4,41 Prozent auf 8,76 CHF) und PolyPeptide (+ 3,06 Prozent auf 31,95 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ONE swiss bank (-6,67 Prozent auf 3,50 CHF), Relief Therapeutics (-5,13 Prozent auf 1,11 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,39 Prozent auf 27,10 CHF), Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,39 CHF) und GAM (-3,02 Prozent auf 0,24 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 133 715 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 257,193 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Implenia-Aktie verzeichnet mit 7,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

