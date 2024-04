SPI aktuell: SPI fällt am Mittag

Am Dienstag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 1,34 Prozent auf 14 884,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,916 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 14 933,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 087,40 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 951,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 881,01 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 328,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, erreichte der SPI einen Wert von 14 628,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, mit 14 859,62 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit CI Com SA (+ 18,80 Prozent auf 1,58 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 6,87 Prozent auf 140,00 CHF), Kinarus (+ 5,88 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (+ 5,15 Prozent auf 0,01 CHF) und Barry Callebaut (+ 4,54 Prozent auf 1 336,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ObsEva (-10,71 Prozent auf 0,01 CHF), Adecco SA (-9,62 Prozent auf 31,00 CHF), Swiss Re (-7,95 Prozent auf 98,86 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,69 Prozent auf 0,59 CHF) und Arundel (-5,63 Prozent auf 0,15 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 88 963 714 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,161 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

