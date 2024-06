SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag ging es im SPI via SIX schlussendlich um 0,62 Prozent auf 16 118,07 Punkte nach oben. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,128 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,111 Prozent auf 16 000,56 Punkte an der Kurstafel, nach 16 018,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 990,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 118,07 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,772 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SPI mit 16 038,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 249,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, notierte der SPI bei 14 765,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,63 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Meyer Burger (+ 11,27 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (+ 10,85 Prozent auf 9,30 CHF), Evolva (+ 6,59 Prozent auf 0,97 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,03 Prozent auf 83,50 CHF) und TX Group (+ 4,63 Prozent auf 167,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ONE swiss bank (-6,67 Prozent auf 3,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,47 Prozent auf 6,50 CHF), Relief Therapeutics (-5,13 Prozent auf 1,11 CHF), GAM (-4,23 Prozent auf 0,24 CHF) und HOCHDORF (-3,51 Prozent auf 6,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 180 089 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,193 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at