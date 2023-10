SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen

Die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier bei 61,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 1,639 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.10.2023 gerechnet (64,20 CHF), wäre das Investment nun 105,25 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,25 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 329,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at