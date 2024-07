SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Comet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Comet-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,182 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.07.2024 gerechnet (358,50 CHF), wäre die Investition nun 6 159,79 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +515,98 Prozent.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 2,79 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at