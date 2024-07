SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.07.2023 wurde die EFG International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hat, hat nun 93,458 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.07.2024 gerechnet (12,76 CHF), wäre die Investition nun 1 192,52 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,25 Prozent erhöht.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 4,08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at