SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde die Feintool International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41,02 CHF. Bei einem Feintool International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,376 Feintool International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 11.06.2024 446,08 CHF wert, da der Schlussstand 18,30 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,39 Prozent eingebüßt.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 269,45 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at