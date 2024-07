SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag 1,64 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 609,756 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien wären am 17.07.2024 7 670,73 CHF wert, da der Schlussstand 12,58 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 667,07 Prozent gestiegen.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 462,55 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

