SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hat, hat nun 14,993 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2024 auf 75,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 130,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,04 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at