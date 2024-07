SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Liechtensteinische Landesbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 1,639 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2024 auf 72,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 19,18 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at