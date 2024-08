SPI-Papier Meyer Burger Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger Technology-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Meyer Burger Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Meyer Burger Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Meyer Burger Technology-Anteile letztlich bei 116,79 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Meyer Burger Technology-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,563 Meyer Burger Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 44,23 CHF, da sich der Wert eines Meyer Burger Technology-Anteils am 31.07.2024 auf 5,17 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -95,58 Prozent.

Insgesamt war Meyer Burger Technology zuletzt 161,79 Mio. CHF wert. Das Meyer Burger Technology-Papier wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meyer Burger Technology-Papiers auf 43,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at