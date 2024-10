SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Novavest Real Estate-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,36 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 28,279 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2024 auf 33,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,99 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,70 Prozent.

Insgesamt war Novavest Real Estate zuletzt 342,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at