SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Peach Property Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Peach Property Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investierten, hätten nun 162,866 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 8,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 302,93 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 86,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Peach Property Group eine Marktkapitalisierung von 168,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at