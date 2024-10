SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das PLAZZA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 300,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 3,333 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 326,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 086,67 CHF wert. Mit einer Performance von +8,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

PLAZZA war somit zuletzt am Markt 672,82 Mio. CHF wert. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at