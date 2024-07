SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,58 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, befänden sich nun 51,073 PolyPeptide-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.07.2024 auf 30,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 570,48 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,05 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des PolyPeptide-Papiers bei 72,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at