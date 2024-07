SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Tecan (N)-Papier an diesem Tag 475,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,211 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Tecan (N)-Anteile wären am 08.07.2024 67,58 CHF wert, da der Schlussstand 321,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 32,42 Prozent gleich.

Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at