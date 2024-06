SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien verlieren können.

Am 07.06.2019 wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,40 CHF. Bei einem Vetropack A-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,041 Vetropack A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 07.06.2024 733,87 CHF wert, da der Schlussstand 31,85 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 26,61 Prozent gleich.

Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 631,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at