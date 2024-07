SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zug Estates B-Aktie letztlich bei 1 675,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hat, hat nun 0,060 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.07.2024 auf 1 740,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 888,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at