SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.08.2014 wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 325,50 CHF. Bei einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,722 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 915,51 CHF, da sich der Wert eines Zwahlen et Mayr SA-Anteils am 14.08.2024 auf 160,00 CHF belief. Mit einer Performance von -50,84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Zwahlen et Mayr SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at