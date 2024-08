SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.08.2023 wurden Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,02 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,344 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 181,75 CHF, da sich der Wert einer Accelleron Industries-Aktie am 12.08.2024 auf 41,84 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81,75 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Accelleron Industries betrug jüngst 3,91 Mrd. CHF. Das Accelleron Industries-Papier wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Accelleron Industries-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

