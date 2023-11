SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aluflexpack-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aluflexpack-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aluflexpack-Aktie bei 15,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Aluflexpack-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 62,893 Aluflexpack-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 615,09 CHF, da sich der Wert einer Aluflexpack-Aktie am 30.10.2023 auf 9,78 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 38,49 Prozent.

Aluflexpack erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 164,90 Mio. CHF. Die Aluflexpack-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse SWX. Ein Aluflexpack-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at