SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie betrug an diesem Tag 96,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 103,146 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 766,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wagte die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at