SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen DocMorris-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 329,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,303 DocMorris-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,65 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 11.07.2024 auf 48,26 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 85,35 Prozent gleich.

Der Marktwert von DocMorris betrug jüngst 748,28 Mio. CHF. Die Erstnotiz der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Die DocMorris-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at