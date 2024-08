SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.08.2019 wurden Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 44,36 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 225,428 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.08.2024 auf 25,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 804,78 CHF wert. Mit einer Performance von -41,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 2,58 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Papiers fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

