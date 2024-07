SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren angefallen

Am 01.07.2021 wurde die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Stadler Rail-Anteile betrug an diesem Tag 40,16 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 2,490 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.06.2024 gerechnet (25,55 CHF), wäre die Investition nun 63,62 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,38 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 2,56 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Stadler Rail-Papiers lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at