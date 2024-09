SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 9,560 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2024 auf 278,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 657,74 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 165,77 Prozent.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 3,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at