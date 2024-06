SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1 630,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 6,135 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.06.2024 auf 1 715,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 521,47 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,21 Prozent gesteigert.

Zug Estates B wurde am Markt mit 875,47 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at