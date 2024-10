SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren gekostet

Am 30.09.2021 wurden BACHEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 143,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 69,930 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.09.2024 gerechnet (72,90 CHF), wäre die Investition nun 5 097,90 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 097,90 CHF entspricht einer negativen Performance von 49,02 Prozent.

BACHEM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at